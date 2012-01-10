Украинская власть должна определиться с дальнейшей судьбой ГТС – эксперт

Украинская власть должна определится с дальнейшей судьбой газотранспортной системы (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Основная проблема нашей власти на сегодняшний день – определиться с дальнейшей судьбой украинской ГТС. Или мы ее представляем в виде фетиша, делаем ее составляющей государственного суверенитета, и действуем по принципу: так не доставайся ты никому. Либо же мы рассматриваем ее как экономический объект, который должен приносить прибыль, должен работать», – сказал он.

По мнению эксперта, на сегодня существуют весомые экономические и политические мотивы для создания консорциума.

«Экономический аргумент – это решение России о строительстве обходных газопроводов. С политической точки зрения, Украина на сегодняшний день осталась один на один с Россией на переговорах о газотранспортной системе и переговорах, что касаются ценовой политики по отношению к Украине», - отметил эксперт.

В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что принятие законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса означает лишь согласование законодательных процедур, которые необходимы для создания консорциума.

«То, что мы ожидаем на этой неделе, это исключительно законодательное решение. И возможность для переговорщиков с украинской стороны продолжить переговоры в Москве, уже перейдя к техническим вопросам оформления газотранспортного консорциума», – добавил эксперт.

Напомним, Украина ведет с РФ длительные переговоры о снижении цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты - "кабальными". Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской газотранспортной системой (ГТС). Киев и Москва не исключают, что в результате переговоров может быть создан консорциум по управлению украинской ГТС, однако формат такого консорциума пока не определен.