ВР намерена усилить ответственность за вмешательство в работу трубопроводов

Верховная Рада Украины планирует усилить ответственность за вмешательство в работу объектов трубопроводного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта "О внесении изменений в статью 292 Уголовного кодекса Украины» проголосовали в первом чтении 262 народных депутата из 393, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что повреждение или разрушение магистральных или промышленных нефте-, газо- конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов, отводов от них, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств учета, автоматики, телемеханики, связи, сигнализации и электрохимической защиты, сооружений электропитания, газового оборудования или вмешательство в работу технологического оборудования, которое привело к нарушению нормальной работы указанных трубопроводов или создало опасность для жизни людей, карается штрафом от ста до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением воли сроком до пяти лет, или лишением свободы сроком до пяти лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, а также общеопасным способом, караются ограничением воли сроком до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Также законопроектом предлагается установить, что в случае совершения вышеуказанных действий, следствием которых стала гибель людей, другие несчастные случаи с людьми или привели к аварии, пожару, значительному загрязнению окружающей среды или другим тяжелым последствиям, или совершенные организованной группой, караются лишением воли от пяти до двенадцати лет.