ВР должна рассматривать законопроект о ГТС после газовых переговоров Украины и РФ – Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен рассматривать законопроект относительно реформирования газотранспортной системы после обнародования договоренностей между Украиной и Россией в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня в интервью журналистам.

По его словам, этот вопрос «нужно рассматривать, когда будут результаты переговоров».

«Рассматривать этот вопрос нужно будет комплексно после того, когда уже будут четкие очертания договоренностей между Украиной и Россией относительно сотрудничества в газовой сфере. Пока оснований спешить принимать какое-то решение, пока неизвестно, чем завершатся переговоры, я не вижу», - отметил председатель ВР.

Он отметил, что в пятницу в парламенте должен выступить министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО, если он будет в Киеве, а не в командировке.

«Это позволит выяснить нам обстоятельства по поводу того, какие планируются перспективы использования газотранспортной системы», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также сообщил, что провел консультации с правительством и Администрацией Президента о целесообразности рассмотрения законопроекта о реформировании газотранспортной системы, и пришел к выводу, что у парламента «нет нужды спешить с рассмотрением этого вопроса».

«Поэтому я на этой неделе не вижу необходимости рассматривать данный законопроект», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что необходимо вести речь о создании газотранспортного консорциума, но при этом необходимо исходить из интересов Украины.

Как сообщал УНИАН, против рассмотрения законопроекта о реформировании газотранспортной системы выступали фракции оппозиции.