За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине увеличились на 1,7%

С 3 по 10 января 2012 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,9–2,6% (в среднем на 1,7%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 3 по 10 января средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 2,1%, или 200 грн./тонна, – до 9 700 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 2,6%, или 280 грн./тонна, – до 11 080 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 0,9%, или 110 грн./тонна, – до 11 720 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 1,3%, или 130 грн./тонна, – до 10 090 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.