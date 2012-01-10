Бойко: "Мы будем проводить газовые переговоры столько, сколько нужно"...

Украина и Россия настроены найти компромиссное решение в переговорах относительно пересмотра газовых контрактов.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью «5 каналу», сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля.

«И наша, и российская сторона настроены найти компромисс. Этот компромисс, я уверен, будет найден, но будет найден без каких-то негативных последствий для нашей экономики», - сказал министр.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что принципиальная позиция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заключается в создании модели на паритетных принципах с сохранением национальных интересов.

«Принципиальной является позиция Президента Украины, что любую модель можно создавать, но имея паритетные принципы – 50 на 50. Мы будем проводить переговоры столько, сколько нужно для того, чтобы отстоять свои национальные интересы и отстоять экономические интересы государства», - сказал Ю.БОЙКО.

Напомним, Украина уже почти два года безуспешно добивается пересмотра подписанных в 2009 году контрактов, согласно которым цена газа определяется ежеквартально по формуле с учетом мировых цен на нефтепродукты. Из-за постоянного подорожания топлива падает конкурентоспособность продукции основных экспортных отраслей Украины - металлургии и химии.

Украина закупает в России более половины потребляемого газа.

«Газпром» пообещал возобновить обсуждение с Киевом газового контракта 15 января.

В конце декабря 2011 г. российский премьер Владимир ПУТИН предложил вернуться к идее создания на базе украинских магистральных газопроводов консорциума с Украиной, что привело бы к удешевлению газа для украинских потребителей.