Янукович одобрил ратификацию "нефтяного" соглашения между Украиной и Азербайджаном

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики о мерах, касающихся развития сотрудничества в сфере транспортировки нефти по территории Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соглашение определяет принципы и основания сотрудничества между Украиной и Азербайджаном на межправительственном уровне по транспортировке азербайджанской нефти по территории Украины.

В частности, Соглашением закреплены договоренности об условиях, объемах и направлениях транспортировки нефти Азербайджанской Республикой системой магистральных нефтепроводов Украины: в направлении Кременчугского НПЗ из порта Одесса и нефтеперерабатывающих предприятий Западной Украины; транзитом в направлении НПЗ в г. Мозырь, Республика Беларусь; транзитом по территории Украины в направлении стран Центральной и Восточной Европы (Венгрии, Словакии и Чехии), а также в направлении НПЗ Республики Польша с использованием белорусского и польского участков нефтепровода "Дружба" (на период до завершения строительства нефтепровода "Броды-Плоцк").

Вступление Соглашения в силу будет способствовать увеличению объемов транспортировки нефти по территории Украины и сохранению позиций Украины как транзитного государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2011 года ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики о мерах, касающихся развития сотрудничества в сфере транспортировки нефти по территории Украины при поддержке 293 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.