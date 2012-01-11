Нефть дешевеет на фоне ожидаемой рецессии экономики ЕС

На мировых торгах в среду, 11 января, цены на нефть падают на фоне ожидания рецессии экономики Европы и неопределенности с запретом на импорт иранской нефти.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже понизилась на 0,43 доллара, или на 0,42% - до 101,81 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,36 доллара, или на 0,32%, - до 112,92 доллара за баррель.

С пессимизмом инвесторы ожидают публикации данных по ВВП Германии за 2011 год, рост которого мог замедлиться до 3% с 3,6% годом ранее.

Ранее СМИ сообщили, что встреча министров иностранных дел ЕС, на которой будет обсуждаться запрет на импорт иранской нефти, перенесена с 30 на 23 января. Новые санкции могут быть введены в связи тем, что Иран, по мнению Евросоюза, по-прежнему не желает сотрудничать с международным сообществом по вопросам, связанным с развитием атомной программы ИРИ, передает Bloomberg.