Акцизы на нефтепродукты повысили. Президент подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №4235-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по пересмотру ставок некоторых налогов и сборов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно Закону (принят Верховной Радой 22 декабря 2011 года), ставки акцизного сбора на моторные бензины повышаются на 8,8% – с 182 евро за тонну до 198 евро за тонну.

Также Закон предусматривает повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% увеличен с 90 евро за тонну до 98 евро за тонну (на 8,9%), от 0,035% до 0,2% – с 69 евро за тонну до 75 евро за тонну (на 8,7%), от 0,005% до 0,035% – с 62 евро за тонну до 68 евро за тонну (на 9,7%), менее 0,005% – с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%).

Кроме того, увеличены акцизы на сжиженный газ – с 40 евро за тонну до 44 евро за тонну (на 10%), на печное топливо с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%), а на бензины авиационные – с 28 евро за тонну до 30 евро за тонну (на 7,1%).

Данный Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.