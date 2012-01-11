Первый энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети

Первый энергоблок Ривненской АЭС в 10.48 10 января подключен к энергосети после устранения дефекта на теплоэлектронагревателе компенсатора давления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Первый энергоблок этой станции был отключен от сети 6 января. Работы по выведению реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности начались 9 января.

Сегодня на украинских АЭС в работе находятся 13 из 15 энергоблоков. Продолжаются ремонты на энергоблоке №3 Запорожской АЭС и энергоблоке №3 Ривненской АЭС.

Диспетчерские графики генерации, установленные для АЭС, на сегодня составляют: для ЗАЭС - 4800 МВт, РАЭС - 1630 МВт, ЮУАЭС - 2940 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.