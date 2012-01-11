На Запорожской ТЭС запущен в работу энергоблок №2 – второй энергоблок теплоэлектростанции, который удалось ввести в эксплуатацию после аварии 20 декабря 2011 г., приведшей к остановке всех энергоблоков ТЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Днепроэнерго», энергоблок №2 Запорожской ТЭС был запущен в работу накануне вечером - 10 января в 17.59.

«Запуск прошел без каких-либо осложнений: алгоритм водоснабжения был отработан при запуске энергоблока №3», - сообщили в пресс-службе ПАО «Днепроэнерго».

Оба возобновивших работу энергоблока Запорожской ТЭС сейчас работают с пониженной нагрузкой: суммарная мощность 2 блоков, установленной мощностью 300 МВт каждый, составляет 370 МВт.

Персонал ПАО «Днепроэнерго» проводит работы, необходимые для запуска остальных энергоблоков станции: очистка земснарядами канала перед БНС-1, снижение уровня воды в районе выхода циркуляционных водоводов, очистка аванкамеры 4А, а также работы по очистке находящихся ниже уровня воды поврежденных частей циркуляционных водоводов.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 г. энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» была вынуждена остановить все блоки Запорожской ТЭС из-за аварии в системе водоснабжения станции. 6 января в 05.59 Запорожская ТЭС включила в сеть энергоблок №3.