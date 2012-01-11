Украинско-азербайджанскую компанию по поставкам сжиженного газа создадут на Давосском форуме

Подписание документов о создании украинско-азербайджанской компании по поставкам сжиженного газа из Азербайджана в Украину планируется в рамках Давосского всемирного экономического форума, который пройдет в конце января этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 11 января, сообщил журналистам глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ.

Он отметил, что документы планируется подписать между азербайджанской компанией SOCAR и Госагентством по инвестициям и управлению нацпроектами.

«Ожидается подписание документов по созданию совместной компании по поставкам газа», - сказал В.КАСЬКИВ.

При этом он сообщил, что стоимость проекта по строительству LNG-терминала снижена с 1,5 млрд. долл. до 1 млрд. долл., и что в перспективе мощность терминала может быть увеличена.

В.КАСЬКИВ также добавил, что все технические и экономические параметры строительства терминала будут озвучены через три-четыре недели после завершения работы испанской компании Socoin, которая разрабатывает ТЭО проекта.

Как сообщал УНИАН, в начале 2011 года в Давосе Украина и Азербайджан подписали два двусторонних документа относительно сотрудничества в энергетической сфере, в частности, относительно транспортировки азербайджанской нефти нефтепроводом «Одесса – Броды» и поставок сжиженного газа из Азербайджана в Украину. Речь шла о транспортировке 4 млн. тонн. азербайджанской нефти в год. А относительно объемов поставок сжиженного природного газа вопрос должен был быть урегулирован в процессе реализации национального инвестиционного проекта по строительству в Украине первого завода по переработке такого газа.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Компания Socoin (Испания), которая к этому времени победила в конкурсе, должна разработать ТЭО строительства объекта.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана, в сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

На сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).