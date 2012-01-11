Стоимость украинской ГТС пока не определена - Бойко

На сегодняшний день стоимость украинской газотранспортной системы еще не определена.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

При этом он сообщил, что на сегодняшний день еще не объявлен тендер по выбору оценщика ГТС, который и должен будет определить стоимость объекта.

«Оценить стоимость ГТС может международный оценщик. Мы еще тендер не объявляли, потому что у нас еще готовится проект документов по реформированию «Нафтогаза». В контексте реформирования «Нафтогаза» и будет проведена оценка ГТС», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он не смог прокомментировать, насколько справедливой является оценка газотранспортной системы Украины в объеме 20 млрд. долл.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос. Ответ может быть лишь после оценки, которую даст международный оценщик», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ заявил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

"Заявочная сумма значительная. Наши украинские друзья назвали стоимость своей газотранспортной системы в районе 20 миллиардов долларов. Это большая сумма с учетом того, что еще потребуется внести большие средства для модернизации", - сказал А.МИЛЛЕР.