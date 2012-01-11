Бойко и Миллер о цене украинской ГТС...

На сегодняшний день стоимость украинской газотранспортной системы еще не определена.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

При этом он сообщил, что на сегодняшний день еще не объявлен тендер по выбору оценщика ГТС, который и должен будет определить стоимость объекта.

«Оценить стоимость ГТС может международный оценщик. Мы еще тендер не объявляли, потому что у нас еще готовится проект документов по реформированию «Нафтогаза». В контексте реформирования «Нафтогаза» и будет проведена оценка ГТС», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он не смог прокомментировать, насколько справедливой является оценка газотранспортной системы Украины в объеме 20 млрд. долл.

«Я не могу вам ответить на этот вопрос. Ответ может быть лишь после оценки, которую даст международный оценщик», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявляет, что оценка Украиной стоимости своей газотранспортной системы (ГТС) является завышенной, и никаких предпосылок для роста ее цены нет.

Об этом он сказал в среду на встрече с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

"Оценка и стоимость газотранспортной системы, по мнению всех экспертов - и наших, и зарубежных, является завышенной, а самое главное, что на сегодняшний день не просматривается никаких факторов для того, чтобы стоимость ГТС Украины росла в дальнейшем", - сказал А.МИЛЛЕР.

Кроме того, президент России Д.МЕДВЕДЕВ выразил надежду, что проект газопровода "Южный поток" с получением от Турции окончательного разрешения получит "новое дыхание", и отметил необходимость учитывать этот фактор в газовых переговорах с Украиной.

"Все эти факторы нужно учитывать при принятии крупных решений, в том числе и с Украиной. Наши партнеры должны понимать, что существуют самые разные возможности для того, чтобы "Газпром" поставлял газ в Европу. Это, конечно, вопросы экономические, но то, что вы называете определением стоимости газотранспортной системы, каких-то иных активов, тем не менее, жизнь развивается, и эти факторы должны быть приняты во внимание", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ заявил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

"Заявочная сумма значительная. Наши украинские друзья назвали стоимость своей газотранспортной системы в районе 20 миллиардов долларов. Это большая сумма с учетом того, что еще потребуется внести большие средства для модернизации", - сказал А.МИЛЛЕР.

При этом экс-премьер-министр, лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО 10 января 2012 года в письме в Верховную Раду Украины в связи с рассмотрением законопроекта о возможности сдачи в аренду украинской ГТС заявила, что оценка стоимости газотранспортной системы в 20 млрд. долл. – сильно занижена.

“Искренне посмеялась, когда услышала, что нашу ГТС оценили в 20 млрд. долларов. Или украинскую власть партнеры Украины воспринимают как вполне неполноценную, или за кулисами процесса идет глобальный дерибан в вашем духе», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО. «Для примера: построение газопровода «Набукко» (планирует транспортировать 26 млрд. кубометров в год) по предварительным оценкам обойдется в 14 млрд. евро. А построение первой ветви «Северного потока» мощностью 27,5 млрд. кубометров (по факту обошлась в свыше 10 млрд. евро). Вам, Виктор Федорович, для справки: украинская ГТС пропускает 180 млрд. кубометров газа - в разы больше, чем приведенные примеры! - и имеет уникальные в мировом измерении газовые хранилища. По самым скромным оценкам в сегодняшних ценовых координатах, наша ГТС стоит свыше 200 млрд. евро”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.