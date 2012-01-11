Миллер рассказал Медведеву о газовой ситуации. Президент уточнил действия...

Россия будет в цивилизованном порядке решать вопрос с недобором Украиной объемов газа в 2012 году.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с Д.МЕДВЕДЕВЫМ сообщил, что Украина в одностороннем порядке заявила о снижении объемов закупки российского газа с 52 до 27 миллиардов кубометров. Ранее А.МИЛЛЕР говорил, что "Нафтогаз Украины" обязан оплачивать "Газпрому" поставки из расчета не менее 33 миллиардов кубометров газа в год в течение всего срока действия контракта.

"Мы будем действовать в цивилизованном порядке", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент РФ уточнил у главы "Газпрома", каковы их действия.

"Мы будем действовать в цивилизованном порядке в соответствии с условиями действующих контрактов", - подчеркнул А.МИЛЛЕР.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что, в любом случае, у России есть надежная контрактная основа "для того, чтобы работать и дальше с украинскими партнерами, одновременно продолжая дискуссии по будущему газового сотрудничества".

Ранее в ходе встречи с Президентом РФ А.МИЛЛЕР выразил обеспокоенность односторонними заявлениями Украины о снижении закупки газа в этом году.