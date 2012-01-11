Украина завышает стоимость своей ГТС – Миллер

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявляет, что оценка Украиной стоимости своей газотранспортной системы (ГТС) является завышенной, и никаких предпосылок для роста ее цены нет.

Об этом он заявил в среду на встрече с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает РИА Новости.

"Оценка и стоимость газотранспортной системы, по мнению всех экспертов - и наших, и зарубежных, является завышенной, а самое главное, что на сегодняшний день не просматривается никаких факторов для того, чтобы стоимость ГТС Украины росла в дальнейшем", - сказал А.МИЛЛЕР.

Кроме того, президент России Д.МЕДВЕДЕВ выразил надежду, что проект газопровода "Южный поток" с получением от Турции окончательного разрешения получит "новое дыхание", и отметил необходимость учитывать этот фактор в газовых переговорах с Украиной.

"Все эти факторы нужно учитывать при принятии крупных решений, в том числе и с Украиной. Наши партнеры должны понимать, что существуют самые разные возможности для того, чтобы "Газпром" поставлял газ в Европу. Это, конечно, вопросы экономические, но то, что вы называете определением стоимости газотранспортной системы, каких-то иных активов, тем не менее, жизнь развивается, и эти факторы должны быть приняты во внимание", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря глава "Газпрома" сообщил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

Напомним, Украина уже почти полтора года добивается снижения цены на российский газ, называя действующие контракты кабальными. Киев и Москва в последнее время активизировали переговоры, следующий раунд назначен на середину января.

Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской ГТС. Киев и Москва не исключают, что в результате переговоров может быть создан консорциум по управлению украинской ГТС, однако формат такого консорциума пока не определен.

Парламент Украины во вторник принял решение отложить рассмотрение законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса, предусматривающего передачу газотранспортной системы страны в аренду, до завершения газовых переговоров с РФ.