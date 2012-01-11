ДТЭК перечислил всю сумму за приобретенные акции "Захидэнерго"

Энергохолдинг ДТЭК («Донбасская топливно-энергетическая компания») перечислил в государственный бюджет всю сумму в размере 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн. за приобретенный 45,103% государственный пакет ПАО "Захидэнерго".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, договор купли-продажи пакета акций ПАО "Захидэнерго" между Фондом госимущества и компанией ДТЭК Holdings Ltd был подписан вчера, 10 января.

В ходе заседания комиссии было отмечено, что по результатам проведения независимой оценки госпакета данной энергокомпании, как того требует законодательство при проведении конкурса с одним участником, 45,103% «Захидэнерго» были оценены в 1 млрд. 897 млн. 600 тыс. грн.

Поскольку результат данной оценки является ниже предложенной покупателем цены за данный пакет, ФГИУ предложил ДТЭК Holdings Ltd приобрести пакет энергокомпании по заявленной ранее покупателем цене.

Как сообщал УНИАН, в ходе приватизационного конкурса по продаже 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» единственный участник конкурса – ДТЭК Holdings Ltd предложил за госпакет акций 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Справка УНИАН. ФГИУ 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационный конкурс по «Захидэнерго» состоялся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс поступила всего одна заявка - от компании ДТЭК.