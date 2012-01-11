«Газпром» намерен ускорить начало строительства «Южного потока»

Москва. ОАО «Газпром» намерено перенести начало строительства газопровода «Южный поток» с начала 2013 года на конец 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«В «Газпроме» в соответствии с решением государственного руководства приняты уже в конце прошлого года соответствующие документы по активизации работ по проекту «Южный поток» и по сдвижке начала строительства этого проекта с 2013 года на конец 2012 года», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что после того как турецкая сторона дала разрешение на строительство «Южного потока» в своей исключительной экономической зоне, фактически сняты все вопросы, которые стояли перед «Газпромом» в отношении начала строительства этого газопровода.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода "Южный поток". 30 декабря премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил ускорить строительство газопровода "Южный поток", начало которого запланировано на 2013 год, и начать его в конце 2012 года. Председатель правления российского ОАО "Газпром" А. МИЛЛЕР поручил профильным подразделениям скорректировать график работ по проекту строительства "Южного потока" для ускорения его реализации.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" предполагает строительство газопровода через акваторию Черного моря из России в страны Южной и Центральной Европы. Предполагается, что он будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая. Первая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2015 года, вывод газопровода на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году.

Ориентировочная стоимость создания "Южного потока" составляет 15,5 миллиарда евро, из которых 10 миллиардов приходится на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный.