Медведев: подвижки по «Южному потоку» нужно использовать на переговорах с Украиной

Москва. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что подвижки по «Южному потоку» нужно использовать на переговорах с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Мне кажется, что все эти факторы, Алексей Борисович (МИЛЛЕР), необходимо учитывать при принятии крупных решений, в том числе и с Украиной. И наши партнёры должны понимать, что существуют самые разные возможности для того, чтобы «Газпром» поставлял газ в Европу», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он выразил надежду, что «Южный поток» получит теперь новое дыхание в связи с решениями, которые были приняты турецкой стороной.

Как сообщал УНИАН, Турция дала разрешение на прокладку «Южного потока» в своей исключительной экономической зоне.