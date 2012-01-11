«Газпром» создал компанию по подбору кадров для международных проектов

Москва. «Газпром» создал новую дочернюю компанию - ООО «Газпром персонал», которое будет подбирать кадры для реализации международных проектов.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Новая компания будет заниматься подбором квалифицированных кадров из числа работников «Газпрома» для совместных предприятий по реализации международных проектов. Эти сотрудники войдут в штат «Газпром персонала» и, работая в СП, сохранят социальные льготы и гарантии, предусмотренные для трудового коллектива «Газпрома», говорится в сообщении.

Генеральным директором ООО «Газпром персонал» назначен Антон МАЛЮШИЦКИЙ.