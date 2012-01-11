«Газпром» в 2011 году поставил в Европу более 150 млрд. куб. м газа

Москва. «Газпром» в 2011 году поставил в Европу более 150 млрд. куб. метров газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Суммарно «Газпром» добыл и поставил на рынок более 513 млрд. куб. метров газа, из которых более 150 млрд. поставлено в Европу на наш главный целевой рынок», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, по сравнению с 2010 годом на европейский рынок поставлено на 13 млрд. куб. метров газа больше.

«Это нас, без сомнения, радует, поскольку на фоне тех кризисных явлений, которые мы видим в еврозоне, общий суммарный спрос на российский газ в 2011 году вырос, хотя мы и наблюдали для себя непривычную картину, когда образовались две разнонаправленные тенденции по двум крупным странам Европейского союза», - сказал он.

Он отметил, что в этих странах спрос на российский газ рос. В других странах спрос не только стабилизировался, а даже снижался, но суммарные объёмы поставки были значительно больше 2010 года.