ДТЭК предложил за 25% «Днепроэнерго» на 100 тыс. грн. больше начальной цены

Единственный участник конкурса про продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» - DTEK Holdings Ltd предложил за приватизируемый госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены, передает корреспондент УНИАН.

Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составила 1 млрд. 174 млн. грн.

Как отметил представитель Фонда государственного имущества Украины в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября объявил конкурс по продаже 25%-ного государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго".

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций «Днепроэнерго», заключенному по результатам конкурса, покупатель обязан обеспечить, в частности, использование добываемого угля на шахтах, расположенных на территории Украины, в объеме не менее 70% объема топлива, используемого акционерным обществом для производства электрической и тепловой энергии на пылеугольных энергоблоках.

В течение 2011-2016 гг. новый собственник должен также обеспечить такую установленную мощность: Запорожской ТЭС - не менее 3600 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блока мощностью 800 МВт; Криворожской ТЭС - не менее 2820 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блоков мощностью 564 МВт; Приднепровской ТЭС - не менее 1765 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блоков мощностью 570 МВт и пр.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.