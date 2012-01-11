«Газпром» ждет от Киева конкретных предложений по газовым проектам – Миллер

Украина пока не сделала России никаких конкретных предложений по газовым проектам и «Газпром» надеется услышать их от Киева в ближайшее время.

Об этом заявил в среду, 11 января, глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает РИА Новости.

Глава российского государства напомнил А.МИЛЛЕРУ, что у него перед Новым годом состоялась встреча с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, на которой обсуждались различные варианты сотрудничества. «И не только речь шла о новых документах, а, прежде всего, речь шла о новых крупных проектах. Что-то удалось сделать?», - спросил Д.МЕДВЕДЕВ у А.МИЛЛЕРА.

Тот ответил, что ничего существенного не произошло. «Об этом направлении сотрудничества украинские друзья только говорят, никаких конкретных предложений не сделано. Можно надеяться, что какие-то конкретные предложения будут сделаны в ближайшее время», - заявил А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 декабря президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ договорились поручить правительствам завершить работу по вопросам сотрудничества в газовой сфере.

Напомним, Украина и РФ ведут длительные переговоры о снижении цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты – «кабальными».

Киев надеется решить вопрос цены на газ путем переговоров и поиска компромисса.