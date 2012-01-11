«Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за декабрьский газ

10 января Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около 1,004 млрд. долл. США за импортированный в декабре 2011 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что цена природного газа для компании в четвертом квартале 2011 года составляла около 400 долларов США. Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенного между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 дол. США за тыс. куб. м.

Напомним, «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.