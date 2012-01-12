«Нафтогаз» заявляет, что заблаговременно предупредил «Газпром» об объемах закупки газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что заблаговременно предупредила ОАО «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связкам с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Компания отмечет, что действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. от 19.01.2009 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предусмотрена возможность изменения ежегодного объема поставок газа.

В сообщении говорится, что, учитывая высокую цену импортированного с РФ газа (в IV квартале 2011 года она составляла около 400 долл. с учетом скидки, предусмотренной Харьковскими соглашениями), в 2012 году потребности экономики Украины в этом энергоносителе значительно сократились.

В связи с этим и в соответствии с положениями контракта и в определенные им сроки, НАК «Нафтогаз Украины» направила в адрес ОАО «Газпром» около десяти писем с просьбой согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 27 млрд. кубометров, которые компания обязывается отобрать и оплатить согласно с действующим контрактом.

Как сообщал УНИАН, 11 января глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

"Украина сделала заявление, не договариваясь с российской стороной. Такие договоренности должны быть достигнуты за полгода. Это одностороннее заявление, которое было сделано украинской стороной", – сказал А.МИЛЛЕР.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.