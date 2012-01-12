Цена нефти растет на фоне ситуации в Нигерии

На мировых торгах в четверг, 12 января, цены на нефть растут на фоне ситуации в Нигерии.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,35 доллара, или на 0,35% - до 101,22 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,69 доллара, или на 0,61%, - до 112,93 доллара за баррель.

В Нигерии, которая входит в число мировых поставщиков сырой нефти, проходят столкновения между силами правопорядка и манифестантами, недовольными отменой субсидий для импортеров нефтепродуктов. На этом фоне на рынках возрастает напряженность в связи с вероятностью перебоев с производством и поставками нефти на мировой рынок, передает Bloomberg.