С начала года на биржах цена газа обвалилась до десятилетнего минимума

Стоимость природного газа продолжает падать, в США цена опустилась до минимума с сентября 2009 года – 99 долл. за тысячу кубометров.

На Нью-Йоркской бирже стоимость февральских фьючерсов в среду, 11 января, упала на 5,7% – это стало самым большим дневным снижением за последние восемь месяцев.

В начале 2012 года, который глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал «золотым веком» газа, цены на сырье упали до десятилетнего минимума. Теплая зима, высокий уровень запасов и добычи сырья в США обвалили котировки газовых концернов.

За последние три дня цены на газ опустились почти на 10%. За 2011 год – рухнули на 32%. В январе таких низких цен не было с 2002 года, передает «Газета.Ru».