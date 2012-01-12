НКРЭ планирует до апреля утвердить порядок доступа к ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), планирует до апреля утвердить порядок предоставления доступа к хозяйствующим субъектам к газотранспортной системе для осуществления операций по поставкам газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава комиссии Сергей ТИТЕНКО.

Он напомнил, что проект соответствующего порядка был разработан комиссией еще в марте прошлого года и проходил процедуры соответствующего согласования. Однако в связи с реорганизацией ряда органов государственной власти, в том числе и НКРЭ, возникла необходимость повторного прохождения согласовательных процедур.

При этом С.ТИТЕНКО спрогнозировал, что окончательно документ будет утвержден не позднее апреля. «Сейчас подаем опять на согласование, и я думаю, примем в течение первого квартала», - сказал глава комиссии.

Напомним, что утверждение порядка доступа хозсубъектов к ГТС предусмотрено законом «О рынке газа».