Левочкин оценивает убытки от газовых контрактов в 12-15 млрд. долларов

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН оценивает убытки от газовых контрактов, подписанных в бытность Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины, в 12-15 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Сейчас подходят дни, когда мы будем «отмечать» трехлетие подписания газовых соглашений. Если подсчитать за эти три года ориентировочные убытки, которые понесло Украинское государство, то они составляют 12-15 млрд. долл.», - сказал С.ЛЕВОЧКИН

При этом он отметил, что 12-15 млрд. долларов - по очень осторожным подсчетам.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.