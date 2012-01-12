«Газпром»: Украина не ставила вопрос об изменении объема поставок газа на 2012 год

ОАО «Газпром» заявляет, что Украина не ставила вопрос об изменении контрактного объема поставок газа на 2012 год.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

По словам официального представителя ОАО «Газпром» Сергея КУПРИЯНОВА, «никакие документы об изменении объемов поставки российского газа на Украину не подписывались. При этом особенно хотелось бы подчеркнуть, что вопрос об уменьшении объемов на многочисленных переговорах о снижении с 2012 года цены на российский газ украинской стороной не поднимался вообще».

В сообщении отмечается, что контракт купли-продажи газа в 2009-2019 годах, подписанный «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», возможность изменения объемов закупки газа в одностороннем порядке не предусматривает.

«В соответствии с п. 2.2.3. контракта, «годовое контрактное количество (ГКК) … может быть изменено по соглашению сторон не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующего года поставки. Соглашение сторон по вопросу изменения ГКК должно быть совершено в письменной форме...», – отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

11 января глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

После чего «Нафтогаз Украины» заявил, что заблаговременно предупредил ОАО «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году. По данным компании, действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. от 19.01.2009 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предусмотрена возможность изменения ежегодного объема поставок газа.

В соответствии с положениями контракта и в определенные им сроки, НАК «Нафтогаз Украины» направил в адрес ОАО «Газпром» около десяти писем с просьбой согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 27 млрд. кубометров, которые компания обязывается отобрать и оплатить согласно с действующим контрактом.