Кабмин решил ликвидировать госпредприятие «Буруголь»

Кабинет министров Украины решил ликвидировать государственное предприятие «Буруголь», которое было создано Министерством угольной промышленности в 2007 году на базе части активов государственной холдинговой компании «Олександриявугилля».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 11 января №5-р, текст которого размещен на правительственном портале.

Согласно документу, правительство, в частности, поручило Министерству энергетики и угольной промышленности до февраля разработать проект ликвидации госпредприятия.

Кроме того, Кабмин поручил Минэнергоугля, ГНСУ, Кировоградской облгосадминистрации в январе этого года определить перечень имущества госпредприятия «Трест «Олександриярозризбуд», которое может быть отчуждено в установленном законом порядке.

Также министерству совместно с Кировоградской ОГА поручено до марта подать правительству предложения по привлечению инвестиций для возобновления работы Александрийского рудоремонтного завода и разреза «Константиновский».

Кабмин также поручил Минэнергоугля, Кировоградской ОГА, Госводагенству и Минэкономразвития до апреля проработать вопрос передачи Ингулецкого и Ивановского водохранилищ в сферу управления Госводагенства.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2007 года Минуглепром решил создать государственное предприятие «Буруголь» на базе «Управления по рекультивации земель» производственного объединения «Буруглекомплекс» (Александрия, Кировоградская обл.), а также имущества государственной холдинговой компании «Олександриявугилля», возвращенного на баланс Минуглепрома.

В октябре 2009 года региональное отделение Фонда государственного имущества (ФГИ) в Кировоградской области своим приказом утвердило план приватизации государственного предприятия по добыче бурого угля «Буруголь». Тогда имущество предприятия было оценено в 162 млн. 432 тыс. грн. (с НДС).

Справка УНИАН. Государственное предприятие по добыче бурого угля «Буруголь» (г. Александрия, Кировоградская обл.) занимается добычей, транспортировкой и переработкой бурого угля и пр.