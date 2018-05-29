Газовый спор Украины и России доведет Кремль до суда?

Украина и Россия, так до сих пор и не разрешившие газовый вопрос, перевели затянувшиеся переговоры в стадию нагнетания конфликта. Газовый "контракт преткновения" в январе с.г. отметит свое трехлетие, но каждый год его действия запоминаются лишь очередным витком нестыковки и разруливания.

На данный момент речь идет о решении Киева сократить закупку российского газа в 2012 году вдвое. Стороны уже обменялись «нелицеприятными» заявлениями. Реакцией России на сокращение Украиной объемов закупки газа может быть обращение в Стокгольмский арбитраж. Это, в свою очередь, даст возможность перевести газовый диалог Киева и Москвы из политической в экономическую плоскость. Так прокомментировал ситуацию в интервью УНИАН эксперт по газовым вопросам Валентин Землянский.

- Валентин Валентинович, судя по реакции российской стороны на намерения Украины сократить объемы закупки газа в 2012 году до 27 миллиардов кубометров, в ближайшее время может начаться новая газовая война?

Похоже, что Украина просто извлекла уроки из информационного противостояния 2009 года и решила медийно «простимулировать» руководство «Газпрома» к более конструктивному диалогу, не дожидаясь очередной газовой войны. Украинско-российское противостояние в информационной сфере, развернувшееся в последние дни, свидетельствует о старте избирательных кампаний в обеих странах.

- В России заявляют, что если Украина будет недобирать газ, то Москва будет действовать цивилизованным образом. Это означает требование выполнения условий контракта, то есть, оплату минимального объема газа – 33 миллиарда кубометров?

Если «Нафтогаз» импортирует в текущем году 27 млрд. кубометров и откажется оплачивать недостающие до минимального контрактного объем 6 млрд. кубометров, то, конечно, Россия будет требовать оплату невыбранного газа.

- Но вряд ли Украина согласится на такой вариант. Ведь «Нафтогаз» уже заявил, что выполнил предусмотренные контрактом нормы и своевременно предупредил «Газпром» о планах снизить объем закупки газа...

Безусловно, «Нафтоогаз» дает понять, что действует согласно контрактам и не собирается оплачивать ненужный газ. В этом случае «последним доводом королей» для разрешения спора может стать Стокгольмский арбитраж. Причем, обратиться к практике судебного разрешения ситуации в этот раз вынужден будет «Газпром».

- Негативные или позитивные последствия может иметь для Украины такой вариант?

Украину более чем устроит такое развитие событий ( ), поскольку у Киева есть неоспоримый экономический аргумент: превышение цены российского газа над среднеевропейской на 150-200 долл. в течение прошлого года, и категорическое нежелание руководства «Газпрома» пересматривать положения кабального контракта. Кстати, этот аргумент будет подкреплен рядом исковых требований европейских компаний к «Газпрому» в тот же арбитраж.

- То есть, у Украины появится возможность во всеуслышание поднять вопрос о несправедливости контракта?

Любое судебное разбирательство позволяет сторонам перейти от политического шантажа к экономическому диалогу. Именно это и может произойти в случае развития ситуации в Стокгольме.

- Но кроме обращения в суд Россия может применить и более жесткие меры?

Россия может только повторить требования политического характера в виде вступления Украины в Таможенный союз и ЕЭП, угрожать сокращением транзита газа по территории Украины. Но такие посылы вряд ли будут аргументом в пользу «Газпрома» для Высокого суда Швеции.

Однако, учитывая тот факт, что накануне президентских выборов в России непонятные для российского, впрочем, как и для отечественного электората судебные разбирательства в далеком Стокгольме не принесут столь желанных электоральных дивидендов, можно ожидать нарастания информационного противостояния между двумя странами не только в газовой сфере, что косвенно подтверждается очередными «откровениями» главного санврача России Геннадия Онищенко.

В то же время, переговоры будут продолжены, промежуточные результаты будут походить на сводки с фронта, но все может завершиться к марту с результатом, который можно будет преподнести избирателям обеих стран как победу. Для каждой - свою.

- Спасибо за беседу.

Беседу вел Юрий Дощатов (УНИАН)