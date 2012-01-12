Нафтогаз подтверждает документально своевременное обращение в Газпром

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что в мае 2011 года уведомила ОАО «Газпром» об уменьшении объемов закупки природного газа в 2012 году до 27 млрд.куб.м. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью НАК, переданном УНИАН.

НАК заявляет, что направила ОАО «Газпром» письмо от 20.05.11 № 24-3171/1-11 с предложением согласовать поставку природного газа в Украину в 2012 году в объеме 33,75 млрд.куб.м.

Согласно положениям Контракта от 19.01.09 между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах (далее - контракт) указанный объем поставки, то есть, годовое контрактное количество, может быть уменьшен на 20%. Таким образом, минимальное годовое количество природного газа, который компания должна отобрать и оплатить по контракту в 2012 году, составит 33,75 млрд.куб.м. х 0,8 = 27 млрд.куб.м.

НАК «Нафтогаз Украины» отмечает, что своевременно (т.е. за 6 месяцев до начала года поставки природного газа) и в полном соответствии с условиями контракта уведомила ОАО «Газпром» об уменьшении объемов закупки природного газа в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

"Украина сделала заявление, не договариваясь с российской стороной. Такие договоренности должны быть достигнуты за полгода. Это одностороннее заявление, которое было сделано украинской стороной", – сказал А.МИЛЛЕР.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.