Кабмин утвердил ТЭО реконструкции энергоблока №8 Добротворской ТЭС

Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование реконструкции энергоблока №8 Добротворской теплоэлектростанции, входящей в состав энергогенерирующей компании ПАО «Захидэнерго».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 11 января №8-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, общая сметная стоимость реконструкции блока составит 837,849 млн. грн. В том числе строительно-монтажные работы – 200,887 млн. грн., оборудование – 479,489 млн. грн.

В ходе реконструкции, рассчитанной на 1,5 года, планируется провести работы по возобновлению котельного и турбинного оборудования, внедрить системы регулирования, контроля и управления энергоблоком, заменить электрофильтры, электротехническое оборудование, установить высокоэффективную систему очистки дымовых газов.

В результате реконструкции предполагается увеличить установленную мощность блока с 150 до 160 МВт, а также продлить срок службы оборудования на срок не менее 15 лет.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года «Захидэнерго» привлекло у ПАО «Ощадбанк» кредит в 730,781 млн. грн. Кредитная линия привлечена на 5 лет.

Справка УНИАН. ПАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

70,91% акций генерирующей компании контролирует частный энергохолдинг ДТЭК.