Россия может обратиться в Стокгольмский арбитраж в ответ на сокращение Украиной закупок газа

Реакцией России на сокращение Украиной объемов закупки газа может быть обращение в Стокгольмский арбитраж, что, в свою очередь, даст возможность перевести газовый диалог между Киевом и Москвой из политической в экономическую плоскость.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал эксперт по газовым вопросам Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Он отметил, что сейчас НАК «Нафтогаз Украины», намереваясь сократить объем закупки газа с минимально необходимых 33 млрд. до 27 млрд. кубометров подчеркивает, что действует согласно условиям контракта, и своевременно проинформировала российский «Газпром» о сокращении.

«Безусловно, «Нафтогаз» дает понять, что действует согласно контрактам и не собирается оплачивать ненужный газ. В этом случае «последним доводом королей» для разрешения спора, может стать Стокгольмский арбитраж. Причем обратиться к практике судебного разрешения ситуации в этот раз вынужден будет «Газпром», - отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Он убежден, что Украину устраивает такой вариант развития событий.

«Украину более чем устроит такое развитие событий, поскольку у Киева есть неоспоримый экономический аргумент: превышение цены на российский газ над среднеевропейскими на 150-200 долл. в течение прошлого года и категорическое нежелание руководство «Газпрома» пересматривать положения кабального контракта.

Кстати, этот аргумент будет подкреплен рядом исковых требований европейских компаний к «Газпрому» в том же Арбитраже. Любое судебное разбирательство позволяет сторонам перейти от политического шантажа к экономическому диалогу. Именно это и может произойти в случае развития ситуации в Стокгольме», - заявил эксперт.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не прогнозирует, что Россия в ответ на сокращение объема закупки газа может применить какие-то жесткие меры в отношении Украины.

«Россия может только вспомнить требования политического характера в виде вступления Украины в Таможенный союз и ЕЭП и угрожать сокращением транзита газа по территории Украины. Такие требования вряд ли будут аргументом в пользу «Газпрома» для Высокого Суда Швеции», - заявил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Вместе с этим, он считает, что в ближайшее время не стоит ожидать новой «газовой войны» между Украиной и Россией.

«Похоже, что Украина просто извлекла уроки из информационного противостояния 2009-го года и решила медийно «простимулировать» руководство «Газпрома» к более конструктивному диалогу, не дожидаясь очередной «газовой войны».

Украинско-российское противостояние в информационной сфере, развернувшееся в последние дни, свидетельствует о старте избирательных кампаний в обеих странах», - отметил он.

Вместе с этим, учитывая, что накануне президентских выборов в России, «непонятные» для российского, впрочем, как и для украинского, электората судебные разбирательства в Стокгольме не принесут столь желанных электоральных дивидендов, можно ожидать нарастания информационного противостояния между Украиной и Россией и не только в газовой сфере.

В то же время, предполагает В.ЗЕМЛЯНСКИЙ, переговоры между Украиной и Россией будут продолжены, и промежуточные результаты будут походить на «сводки с фронтов». Однако он не исключает, что спор может быть разрешен ближе к президентским выборам в РФ в марте, причем, таким образом, чтобы результаты каждая из сторон могла преподнести своим избирателям как победу.

Полностью интервью В.ЗЕМЛЯНСКОГО читайте на сайте «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/rus/detail/116609