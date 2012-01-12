Цена продажи 40% акций "Донецкоблэнерго" превысила прогнозы ДТЭК - Тимченко

Цена продажи 40,061% государственных акций публичного акционерного общества "Донецкоблэнерго" на приватизационном конкурсе 11 января превысила прогнозы ДТЭК. Об этом сообщил журналистам глава крупнейшей частной энергокомпании Максим ТИМЧЕНКО, отвечая на вопрос "об адекватности стоимости госпакета".

"По сравнению со стартовой ценой в ходе торгов цена поднялась более чем на 18 млн грн", - напомнил он.

"С точки зрения адекватности - это риторический вопрос. С учетом необходимого объема инвестиций, с учетом обязательств на 7-ми страницах, которые мы подписали, я думаю, что это более чем адекватная цена", - подчеркнул М.ТИМЧЕНКО.

"Сегодня мы говорим о том, что в ближайшие пять лет в компанию "Донецкоблэнерго" необходимо инвестировать не менее 1,5 млрд грн. Это касается и технического развития сетей, и обеспечения надежности работы", - сказал Тимченко. По его словам, кроме финансовых вложений, серьезные инвестиции необходимы в развитие человеческого потенциала предприятия.

Как сообщалось, в аукционе Фонда государственного имущества по продаже госакций "Донецкоблэнерго" 11 января участвовали ДТЭК и "Луганское энергетическое объединение". Победителем аукциона признан ДТЭК с предложением 467,6 млн грн, что на 18,1 млн грн выше начальной цены.

Председатель Фонда государственного имущества Александр Рябченко сообщил, что Фонд завышает стоимость госпакетов акций по сравнению с рыночными котировками для обеспечения поступлений средств в госбюджет и отсева непрофильных инвесторов.

Справка УНИАН. DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компаний крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего в свою очередь в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).