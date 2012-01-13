Узбекистан с 1 апреля начнет поставки газа в Китай

АК "Узтрансгаз" ("дочка"национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз") с 1 апреля приступит к поставкам природного газа в Китай, передает "Прайм" со ссылкой на АК "Узтрансгаз".

Представитель АК "Узтрансгаз" не назвал объемов поставляемого газа в 2012 году, сообщив, что поставки будут осуществляться на основе "твердого"контракта, подписанного в четвертом квартале 2011 года.

Ранее сообщалось, что АК "Узтрансгаз"и китайская PetroChina International Company Limited (подразделение Китайской национальной нефтегазовой корпорации, CNPC) подписали контракт о поставках газа по текущим международным рыночным ценам.

В июне 2010 года НХК "Узбекнефтегаз"и CNPC заключили рамочное соглашение о купле-продаже природного газа в объеме до 10 миллиардов кубометров в год. Транспортировка газа будет осуществляться по газопроводу "Центральная Азия - Китай".

Газопровод "Центральная Азия - Китай", строительство которого началось в июле 2008 года, сдан в эксплуатацию в декабре 2009 года. Его общая протяженность - около 7 тысяч километров. В Китае газопровод проложен до города Гуанчжоу, откуда газ будет распределяться по существующим газовым веткам.

Вторая ветка узбекского участка газопровода была введена в эксплуатацию в декабре 2010 года. В 2011 году объем поставок планируется увеличить до 15 миллиардов кубометров. Пропускная способность газопровода в настоящий момент - 30 миллиардов кубометров газа в год.

Оператором проекта на узбекском участке является узбекско-китайское СП ООО Asia Trans Gas, созданное на паритетных началах НХК "Узбекнефтегаз"и CNPC.

Ранее представители СП сообщали, что китайская сторона планирует с 2012 года увеличить объемы транзита из Туркмении и Узбекистана на 20 миллиардов кубометров - по 10 миллиардов дополнительно туркменского и узбекского газа.

Для интенсификации поставок была изменена первоначальная схема маршрута второй нитки магистрали - газопровод проходит через месторождение "Газли", где находится самое крупное в Узбекистане подземное хранилище газа (ПХГ). В районе ПХГ "Газли"на маршруте второй ветки газопровода в 2012 году планируется ввести в эксплуатацию ДКС стоимостью 240 миллионов долларов.

В декабре 2011 года в Узбекистане был дан старт строительству третьей очереди газопровода протяженностью 1840 километров и мощностью 25 миллиардов кубометров. Поставки газа по третьей линии могут начаться в январе 2014 года, на общую проектную мощность 55 миллиардов кубометров в год газопровод планируется вывести в 2015 году, передает РИА "Новости".