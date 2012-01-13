Замена углем газа стоимостью 416 долларов экономически оправдана - Азаров

Использование угля в качестве топлива при цене на газ 416 долларов целесообразнее и экономически оправдано.

Как передает корреспондент УНИАН, об это заявил сегодня журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после открытия участка дороги «Киев-Ирпень».

«Когда газ стоит 416 долларов, как он сейчас стоит, использование угля целесообразно и экономически оправдано, но если стоимость газа снижается и, скажем, будет порядка 220, то уже использование угля становится, по сравнению с газом, неэффективным», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он отметил, что Украине необходимо гибко работать и выстраивать свою экономическую политику.

Премьер еще раз подчеркнул, что Украина продолжает переговоры с РФ о снижении цены на российский газ, однако правительство готовит страну к тому, чтобы она «выдержала такую цену на газ».

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство поставило задачу очень серьезно сократить в 2012 году потребление «дорогого российского газа». В тоже время он отметил, что по поводу этого вопроса проведены «необходимые совещания и приняты руководства к действию».

Кроме того, говоря о ходе переговоров с РФ о снижении цены на газ и конфликтах, которые возникают в связи с этим, Н.АЗАРОВ подчеркнул: «Ну зачем нам с русскими братьями нашими воевать? Кто-нибудь из простых людей - за войну или против? Это вообще абсурдный вопрос. Да никогда в жизни даже говорить об этом не собираемся. Но есть, безусловно, экономические интересы у нас и у них. Как они их понимают, как мы их понимаем. Ну получили они эту бумагу очень хорошую (письмо НАК «Нафтогаз Украины» о сокращении закупок российского газа – УНИАН), и держатся они за нее двумя руками. А мы им говорим, что кроме бумаги жизнь же есть еще. Договоримся».

Напомним, Украина уже почти два года безуспешно добивается пересмотра подписанных в 2009 году контрактов, согласно которым цена газа определяется ежеквартально по формуле с учетом мировых цен на нефтепродукты. Из-за постоянного подорожания топлива падает конкурентоспособность продукции основных экспортных отраслей Украины - металлургии и химии.

Украина закупает в России более половины потребляемого газа.

«Газпром» пообещал возобновить обсуждение с Киевом газового контракта 15 января.

В конце декабря 2011 г. российский премьер Владимир ПУТИН предложил вернуться к идее создания на базе украинских магистральных газопроводов консорциума с Украиной, что привело бы к удешевлению газа для украинских потребителей.