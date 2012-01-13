Цена нефти растет на положительных прогнозах в отношении еврозоны

На мировых торгах в пятницу, 13 января, цены на нефть растут на фоне обнадеживающих прогнозов по поводу ослабления долгового кризиса в Европе, возникших после удачных долговых аукционов в Испании и Италии.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,56 доллара, или на 0,57% - до 99,66 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,64 доллара, или на 0,58%, - до 111,9 доллара за баррель.

По итогам торгов накануне стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI опустилась ниже отметки 100 долларов впервые в текущем году на фоне сообщений о том, что Европейский союз может отложить, как минимум, на шесть месяцев введение нефтяного эмбарго в отношении Ирана.

Участники торгов с оптимизмом восприняли результаты аукционов по размещению госдолга в Испании и Италии в четверг. Так, по данным итальянского Минфина, в ходе размещения удалось сбить доходность по краткосрочным гособлигациям (на один год) до 2,735% с 5,952%. Всего итальянские власти разместили таких бумаг на сумму 12 миллиардов евро.

Удачные аукционы провел и Минфин Испании. Властям страны удалось разместить гособлигации на 9,98 миллиарда евро, значительно превысив целевую планку в 4-5 миллиардов евро.

В центре внимания инвесторов также остается неопределенная ситуация с возможным введением эмбарго на импорт нефти из Ирана, передает Bloomberg.