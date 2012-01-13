Позиция Украины слабая, чтобы избежать санкций за недобор газа — Соколовский

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает слабой позицию Украины для того, чтобы избежать в судебном порядке санкций за недобор российского природного газа.

Такое мнение Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил в интервью "Газеті по-українськи" (№5 от 13 января 2012 года).

"О том, что Украина собирается закупать только 27 миллиардов (кубометров газа), правительство сообщило россиянам заблаговременно. Но, с другой стороны, в контрактах написано, что обязательный объем отбора — именно 52 миллиарда по принципу "потребляй или плати". Иначе за недобор будут штрафы. Юридически позиция Украины достаточно слаба, чтобы избежать санкций через решение суда", - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, объем импортированного природного газа на уровне 27 млрд. куб. м полностью покрывает минимальные потребности украинской экономики при объеме 20 млрд. куб. м газа собственной добычи. "С одной стороны, есть опасение, что, покупая минимум, мы не сможем активно развивать экономику. С другой — такую неэкономную экономику и не стоит развивать. Ответ лежит посередине — минимум будет стимулировать владельцев газопотребительских предприятий оптимизировать или перепрофилировать производство", - считает эксперт.

"Цифру в 27 миллиардов кубометров зафиксировали в последнем дополнительном протоколе соглашений, которые подписывали тогдашний руководитель "Нафтогаза" Олег ДУБИНА и глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР. В 2009-ммы должны были отбирать по меньшей мере 40 миллиардов, в 2010-м — 33 миллиарда и даже на 6 миллиардов меньше, без всяких санкций со стороны "Газпрома". Отсюда и цифра 27 миллиардов. Но на 2011-й и этот год таких сумм нет. Действуют ли они сейчас, невозможно сказать", - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 12 января официальный представитель компании "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что Украина не может в одностороннем порядке определять объемы закупок российского газа. Это заявление прозвучало в ответ на сообщение НАК "Нафтогаз Украины" о том, что украинская сторона еще в мае 2011 года сообщила «Газпрому» об уменьшении объемов закупки газа в 2012 году.

«Время для дискуссий о контрактных количествах наступившего года Украиной был упущен. И, к сожалению, в который раз приходится напоминать нашим украинским друзьям, что условия поставок газа на рынке определяются лишь контрактом и не могут меняться теми или иными письмами в одностороннем порядке », – заявил С.КУПРИЯНОВ.

Он также допустил, что украинские партнеры не будут в 2012 году вести переговоры об уровне цены на газ.

«Похоже, он их полностью устраивает. А будут пытаться договориться об объемах на 2013 год в установленном контрактом порядке», – сказал С.КУПРИЯНОВ.

НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что направил «Газпрому» письмо от 20 мая 2011 г. № 24-3171/1-11 с предложением согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 33,75 млрд. куб. м.

В компании указывали, что, согласно положениям контракта от 19.01.09 между НАК и «Газпромом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 гг., указанный объем поставки может быть уменьшен на 20%. Таким образом, годовой объем природного газа, который компания должна отобрать и оплатить по контракту в 2012 году, будет составлять 33,75 млрд. куб. м х 0,8 = 27 млрд. куб. м.