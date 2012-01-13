«Укртатнафта» получила международный сертификат ОHSAS 18001:2010

В декабре 2011 года ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) завершило работы в рамках сертификации соответствия требованиям международных стандартов системы управления техникой безопасности и охраной труда на предприятии и получило сертификат соответствия ДСТУ ОHSAS 18001:2010.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что высокий уровень промышленной безопасности в ПАО «Укртатнафта» достигается за счет постоянного улучшения условий труда; строгой технологической дисциплины; надлежащего производственного контроля; эффективных профилактических мероприятий; обучения и проверки знаний работников компании в области техники безопасности на производстве и т.п.

Компания отмечает, что внедренная система менеджмента интегрируется с уже действующими в ПАО «Укртатнафта» системами и гарантирует высокий уровень контроля в области охраны труда и техники безопасности. Также данная система способствует кардинальному повышению уровня безопасности производства, поскольку позволяет управлять рисками в процессе производственной деятельности, предотвращать возникновение внештатных ситуаций, улучшать качество управления в области охраны труда.

Также в сообщении отмечено, что на данный момент в ПАО «Укртатнафта» создана интегрированная система управления качеством, техникой безопасности и охраной окружающей среды, соответствующая требованиям международных стандартов. Это обеспечивает системный подход к управлению процессами на предприятии, способствуя достижению высокой эффективности производства.

Напомним, весной 2011 года «Укртатнафта» подтвердила соответствие качества внутренних процессов требованиям ДСТУ ISO 9001:2009. Осенью 2011 года в компании была внедрена система экологического управления ДСТУ ISO 14001:2006.

Справка УНИАН. АО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2010 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 13,3% по сравнению с 2009 годом – до 3 млн. 611,8 тыс. тонн.