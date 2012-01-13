Украина в 2011 году на 11% увеличила импорт углей для коксования

В 2011 г. коксохимические предприятия Украины увеличили относительно 2010 г. импорт углей для коксования на 11% - 10,4 млн. тонн, и на 4% - сократила поставки отечественных углей на коксохимические заводы - до 17,4 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

В декабре поставки украинских углей на КХЗ выросли по сравнению с ноябрем на 5,2% -до 1,32 млн. тонн, импорт – на 14,4% -до 995 тыс. тонн.

В 2011 г. украинские КХЗ поставили метпредприятиям 14,9 млн. тонн кокса, что на 2% больше, чем в 2010 г., и на 6% меньше от балансовой потребности. Импорт кокса в 2011 г. сократился на 37,6% - до 166 тыс. тонн.

Остатки углей на складах отечественных КХЗ по данным на 1 января 2012 г составляли около 690 тыс. тонн.

В 2012 г. метпредприятия планируют нарастить производство основных видов метпродукции на 2-3% к 2011 г. По информации объединения «Металлургпром», проблемы с обеспечением метпредприятий материальными и энергетическими ресурсами не возникнут.

«Металлургпром» прогнозирует, что объемы импорта углей для коксования в т. г. составят 10 млн. тонн, что соответствует показателю за 2011 г.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г металлургические предприятия Украины нарастили относительно 2010 г. производство чугуна и стали на 6% - до 28,879 млн. тонн и 34,689 млн. тонн соответственно. Производство проката увеличилось на 3% - до 31,677млн. тонн.