Украина должна уважать соглашение об Энергетическом содружестве - Комиссар ЕС

Брюссель. Комиссар Євросоюза по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР считает, что Украина, заключая любые новые соглашения с Россией в области энергетики, должна уважать свои обязательства, взятые при присоединении к соглашению об Энергетическом содружестве.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, об этом Г.ЭТТИНГЕР заявил сегодня в ходе телефонного разговора с министром энергетики Украины Юрием БОЙКО.

“Это важно как для энергетической безопасности и независимости Украины, так и потому, что раздел об энергетике в Соглашении об ассоциации ЕС-Украина (включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли) построен на этих обязательствах”, - говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

“ЕС хочет, если этого хотят Украина и Россия, приступить к трехсторонним консультациям относительно транзита газа в любое время. Комиссия остается готовой продолжать как активную поддержку реформ украинского энергетического сектора, так и модернизировать инфраструктуру по транзиту газа в Украине, чтобы обеспечить ее сохранение как ключевой части Паневропейской энергетической сети”, - цитирует пресс-служба Г.ЭТТИНГЕРА.

Комиссар ЕС отметил, что вместе с украинским министром они согласовали совместную стратегию дальнейшей интеграции украинского энергетического рынка в ЕС и немедленно планируют начать работу над ее реализацией. При этом Г.ЭТТИНГЕР пообещал оставаться в контакте с Ю.БОЙКО относительно развития переговорного процесса с Россией о снабжении газа.

В свою очередь, Ю.БОЙКО заверил комиссара ЕС в том, что результат переговоров с Россией не приведет к прерываниям в снабжениях российского газа в Европу.

Как сообщал УНИАН, Украина 1 февраля 2011 года приобрела полноправное членство в Энергетическом содружестве.

В рамках членства в Энергетическом содружестве Украина должна повышать эффективность функционирования внутренних рынков, прежде всего, рынков электроэнергии и газа путем внедрения соответствующего законодательства Евросоюза.

Сейчас Киев и Москва ведут переговоры о пересмотре газовых контрактов, подписанных в начале 2009 года, с целью уменьшения цены российского газа. В то же время, результатов во время переговоров достичь пока не удалось.