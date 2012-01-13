Средневзвешенная цена покупки электроэнергии в ОРЭ в 2011 году выросла на 27,8%

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии в Оптовом рынке электроэнергии Украины в декабре 2011 года составила 449,59 грн. за МВт/ч (здесь и далее без НДС), что на 27,8%, или 97,82 грн., больше аналогичного показателя по итогам декабря 2010 года.

Об этом сказано в аналитической записке о работе ОРЭ, размещенной на официальном сайте оператора оптового рынка ГП «Энергорынок».

Согласно данным предприятия, в декабре 2011 года поставщики электроэнергии по регулируемому тарифу закупали в рынке электроэнергию в среднем за 432,97 грн. за МВт/ч, что на 27,95% (94,58 грн.) больше, чем в декабре 2010 года.

Стоимость закупки электроэнергии для поставщиков по нерегулируемому тарифу возросла на 26,12% (122,71 грн.) – до 592,34 грн за МВт/ч.

Между тем средневзвешенная цена отпуска электроэнергии в ОРЭ за прошедший год также выросла на 27,8% - с 320,1 грн. за МВт/ч в декабре 2010 года до 409,17 грн. за МВт/ч в декабре прошлого года.

Более всего в абсолютном выражении за прошлый год выросла цена продажи электроэнергии в ОРЭ теплоэлектроцентралями – на 38,2% (273,35 грн.) - с 715,43 грн. за МВт/ч в декабре 2010 года до 998,78 грн. за МВт/ч в декабре прошлого года. Также существенно увеличились отпускные цены на электроэнергию, генерируемую гидроэлектростанциями - на 36,55% (47,2 грн.) - с 129,18 грн. до 176,4 грн. за МВт/ч.

Стоимость электроэнергии, отпускаемой в рынок АЭС, выросла на 41,25% (65,71 грн) – до 225,01 грн. за МВт/ч, а генкомпаниями ТЭС - на 17,3% (75,41 грн.) - с 436,2 грн. за МВт/ч до 511,61 грн. за МВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в 2011 году увеличилось на 3,2%, или на 5,994 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 193,894 млрд. кВт/ч.

На начало 2011 года суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Украины составляла 53161,6 МВт.