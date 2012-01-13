Газовые переговоры продолжатся 17 января в Москве

Москва. Переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА продолжатся 17 января в Москве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Встреча БОЙКО и МИЛЛЕРА запланирована в Москве на 17 января. Продолжится обсуждение вопроса сотрудничества в газовой сфере», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Минэнергетики и угольной промышленности Украины, ранее переговоры планировалось возобновить 15 января.

Как сообщал УНИАН, по словам Ю.БОЙКО, Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

12 января А.МИЛЛЕР заявил, что украинская сторона должна была договориться с Россией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

«Украина сделала заявление, не договариваясь с российской стороной. Такие договоренности должны быть достигнуты за полгода. Это одностороннее заявление, которое было сделано украинской стороной», – сказал А.МИЛЛЕР.

В тот же день НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что еще в мае 2011 года уведомил «Газпром» об уменьшении объемов закупки газа в 2012 году.

«Нафтогаз» отметил, что направил «Газпрому» письмо от 20 мая 2011 года № 24-3171/1-11 с предложением согласовать поставку природного газа в Украину в 2012 году в объеме 33,75 млрд. куб. м.

В компании отмечают, что, согласно положениям контракта от 19 января 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах указанный объем поставки может быть уменьшен на 20%. Таким образом, годовой объем природного газа, который компания должна отобрать и оплатить по контракту в 2012 году, составит 33,75 млрд. куб. м х 0,8 = 27 млрд. куб. м.

«Нафтогаз Украины» отмечает, что своевременно (т.е. за 6 месяцев до начала года поставки природного газа) и в полном соответствии с условиями контракта уведомил «Газпром» об уменьшении объемов закупки природного газа в 2012 году.

На это в «Газпроме» заявили, что Украина не может в одностороннем порядке определять объемы закупки российского газа.

«Время для дискуссий о контрактных количествах наступившего года Украиной было упущено. И, к сожалению, в очередной раз приходится напоминать нашим украинским друзьям, что условия поставки газа на рынке определяются только контрактом, и не могут изменяться теми или иными письмами в одностороннем порядке», - заявил С.КУПРИЯНОВ.