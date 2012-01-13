Кабмин утвердил проект реконструкции энергоблока №5 Бурштынской ТЭС

Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование реконструкции энергоблока №5 Бурштынской теплоэлектростанции, входящей в состав энергогенерирующей компании ПАО «Захидэнерго».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 11 января №10-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, общая сметная стоимость реконструкции блока составит 918,134 млн. грн. В том числе строительно-монтажные работы – 213,945 млн. грн., оборудование – 526,650 млн. грн.

В ходе реконструкции, рассчитанной на 1 год и 8 месяцев, планируется произвести частичную замену поверхностей нагрева котла, увеличить производительность мельничных вентиляторов, заменить дымососы и электрофильтры, а также установить систему сероочистки.

Реконструкция позволит повысить установленную мощность блока до 208 МВт, а также уменьшить удельный расход топлива на 9-10%.

Как сообщал УНИАН, в августе 2011 года «Захидэнерго» отобрала генеральным подрядчиком первого этапа реконструкции энергоблока №5 Бурштынской ТЭС ООО «Донецкэнергоремонт» (г. Донецк), которое оценило свои услуги в 218,5 млн. грн.

В сентябре «Захидэнерго» привлекло у ПАО «Ощадбанк» кредит в 871,037 млн. грн. под реконструкцию указанного блока. Кредитная линия привлечена на 5 лет.

Справка УНИАН. ПАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

70,91% акций генерирующей компании контролирует частный энергохолдинг ДТЭК.