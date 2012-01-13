Украина в 2011 году увеличила потребление электроэнергии на 2%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в 2011 году выросло на 2%, или 3,738 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 187,647 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в прошлом году объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 2,4%, или 3,483 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 150,967 млрд. кВт/ч.

В декабре 2011 года потребление электроэнергии конечными потребителями в Украине уменьшилось на 1,5% по сравнению с декабрем 2010 года – до 13,904 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в прошлом году увеличили потребление электроэнергии на 2,1%, или 1,521 млрд. кВт/ч, по сравнению 2010 годом – до 73,037 млрд. кВт/ч. В то же время предприятия металлургической промышленности сократили потребление электроэнергии на 2%, или 763,3 млн. кВт/ч, – до 37,675 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия в 2010 году увеличили потребление электроэнергии на 4,9% – до 9,916 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 0,5%, до 18,369 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 2,5%, или 935,2 млн. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 38,609 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в прошлом году сократилась с 48,5% до 48,3%, населения - выросла с 25,5% до 25,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), выросло на 9,5%, или 14,882 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 183,9 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 9,5%, или 12,824 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 147,33 млрд. кВт/ч.