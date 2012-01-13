Украина ведет переговоры с Турцией о поставках газа по новому маршруту

Украина начала переговоры с Турцией о поставках газа по новому маршруту.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сегодня в Киеве на пресс-конференции для иностранных СМИ, передает ИТАР-ТАСС.

«Мы вступили в переговоры с турецкими партнерами по поставкам газа по новому маршруту. И я надеюсь, что в конце января мы уже представим конкретные предложения и выйдем на конкретные переговоры», - сказал министр, не уточнив детали нового украинско-турецкого проекта.

Также Ю.БОЙКО отметил, что Украина и далее будет «отстаивать создание трехстороннего газотранспортного консорциума при участии европейских потребителей и не рассматривает процесс прямой продажи своей газотранспортной системы».

Напомним, Украина уже почти полтора года добивается снижения цены на российский газ, называя действующие контракты кабальными. Киев и Москва в последнее время активизировали переговоры, следующий раунд назначен на 17 января.

Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской ГТС. Киев и Москва не исключают, что в результате переговоров может быть создан консорциум по управлению украинской ГТС, однако формат такого консорциума пока не определен.