За «Закарпатьеоблэнерго» будут бороться ЛЭО и «Житомироблэнерго» - источник

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 50% госпакета акций "Закарпатьеоблэнерго" заявки подали ООО «Луганское энергетическое объединение», входящее в группу Energy Standart, контролируемую российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ, и ПАО «Житомироблэнерго», входящее в группу VS Energy, контролируемую российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к участникам торгов.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Фонд государственного имущества, на участие в конкурсе по продаже госпакета «Закарпатьеоблэнерго» поступили 2 заявки.

Напомним, 30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Конкурс состоится 20 января 2012 года. Начальная цена госпакета акций составит 135 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежали VS Energy International N.V. (Нидерланды).