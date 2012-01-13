«Бюро Веритас» провела аудит компании «С-инжиниринг»

Компания «Бюро Веритас Сертификейшн Украина» в декабре 2011 года провела сертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 (энергетический менеджмент) инжиниринговой компании «С-инжиниринг».

Об этом говорится в пресс-релизе компании «Бюро Веритас», переданном агентству УНИАН.

Согласно полученной информации, «С-инжиниринг» первой среди украинских компаний прошла аудит на соответствие требованиям данного стандарта. Международный стандарт ISO 50001:2011 является фундаментом для построения эффективного энергетического менеджмента в организации. Предприятия, применяющие систему энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001, имеют возможность сократить издержки на потребление энергии и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

По словам Светланы КОНСТАНТИНОВОЙ, аудитора и ведущего специалиста «Бюро Веритас Сертификейшн Украина», «построив и наладив работу качественной системы энергоменеджмента, «С-инжиниринг» получает уникальные возможности своевременно проводить наиболее эффективные мероприятия энергосбережения с уверенностью, что вкладываемые средства не будут потрачены зря, постоянно получать отдачу от этих вложений и знать фактическую её величину, а также работать с уверенностью в завтрашнем дне, несмотря на изменение внешних условий».

Внедрение системы энергоменеджмента – это лишь один из инструментов энергосбережения. Но даже применение только этого инструмента несет целый ряд выгод организационного, финансового и репутационного характера, что в итоге способствует конкурентоспособности, отметила С.КОНСТАНТИНОВА.

Справка. ООО «С-инжиниринг» – украинская инжиниринговая компания, которая разрабатывает и внедряет проекты «под ключ» по таким направлениям, как системы электроснабжения, системы автоматизации, управление электроприводом, техническая безопасность, телекоммуникационные системы, а также предлагает сервисное обслуживание (аутсорсинг).

«Бюро Веритас» – международное техническое общество (основано в 1828 году), мировой лидер в предоставлении широкого спектра услуг по сертификации, классификации, инспекции, управлению рисками, обучению. Насчитывает более 47 000 сотрудников, 1000 офисов и 330 лабораторий в 140 странах. «Бюро Веритас Сертификейшн» является ведущим международным сертификационным органом, имеющим около 50 национальных аккредитаций, выдавшим более 120 000 сертификатов в мире и более 1200 в Украине.