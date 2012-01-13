«Укрэнерго» выставило на февральский аукцион сечение мощностью 4,6 тыс. МВт

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставила на аукцион по экспорту электроэнергии в феврале 2012 года доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 4585 МВт.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте компании.

На торги будет выставлен доступ к 235 МВт сечения по направлению в Польшу, 350 МВт украинско-молдавского сечения, 900 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Беларуси», а также 3100 МВт сечения по направлению в Российскую Федерацию.

Заявки принимаются до 16:00 16 января. Аукцион состоится 17 января.

Напомним, по итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положение по восточноевропейскому (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), молдавскому и белорусскому направлениям экспорта электроэнергии.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.